Самым сильным политическим лидером европейского континента по результатам опроса, проведенного среди жителей Молдавии, оказался президент России Владимир Путин. Исследование проводилось молдавской гражданской платформой "За честные выборы".

Жителей четырех крупнейших городов Молдавии — Кишинев, Бельцы, Комрате и Новые Арены — попросили назвать политика европейского континента, которого респонденты считают примером сильного лидера, способного вывести страну из политического кризиса. На выбор предлагался перечень из девяти политических деятелей.

За Владимира Путин высказались 32% участников опроса (1354 голоса). Белорусского президента Александра Лукашенко назвали 19% респондентов. Французский лидер Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава киевского режима Владимир Зеленский разделили третье место рейтинга, набрав по 10%, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера звездой международной политики, подчеркнув, что он "прирожденный бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира".

В марте 2024 года Владимира Путина переизбрали президентом России, он набрал рекордное количество голосов – 87,28%. Для сравнения: ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, получил лишь 4,3% голосов.