Никоненко назвал Ефремова убийцей и призвал отправить его подметать улицу у "Современника"

Михаил Ефремов в ближайший месяц может выйти на свободу. Актер подал ходатайство об УДО. Однако не все коллеги артиста этому рады.

Президент Гильдии актеров кино Сергей Никоненко заявил, что для него Ефремов только убийца. И те годы, что он отсидел в колонии, ничего не значат, ведь по вине актера погиб человек. Никоненко не в восторге от идеи, что Ефремов может вернуться на сцену и продолжить работать как ни в чем не бывало.

"Дал бы ему метлу дворника, пусть сначала вокруг "Современника" мусор убирает. Он убийца. Человек в могиле лежит. Я смотрю на его портрет и вижу убийцу", — заявил президент Гильдии актеров кино.

Никоненко не отрицает, что Михаил Олегович очень талантливый актер, но его проступок все перечеркнул. Сергей Петрович на спектакли с участием Ефремова точно не пойдет.

"Я с ним даже снимался, но он негодяй. Мне уже неинтересно, исправился. Что ему, шесть лет? Исправился, в угол его поставили? Это старик, которому за 60. Убийца", — отметил Никоненко в беседе с NEWS.Ru.