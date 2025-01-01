В России пройдет акция "Музыка на все времена" в честь Чайковского

С 25 марта по 15 апреля 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет всероссийская акция "Музыка на все времена", посвященная185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Творчество П. И. Чайковского – это вершина мировой музыкальной культуры. Его балеты, симфонии и оперы стали символами классического искусства и завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру.

Знакомство детей с произведениями великого композитора расширяет их кругозор, обогащает духовный мир и формирует уважение к культурному наследию России.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании, и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций: "Инструментальное творчество", "Вокал", "Хореография", "Изобразительное творчество" и подать заявку на участие в личном кабинете на портале "Культурадляшкольников.РФ".

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 100 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

Проект "Культура для школьников" реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.