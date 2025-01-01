Открылся прием заявок на грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025"

21 февраля в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила о старте конкурса "Центры новых возможностей — 2025", цель которого — поддержка создания и развития в российских регионах кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.

В пресс-конференции также приняли участие председатель правления центра лечебной педагогики "Особое детство", эксперт по центрам дневного пребывания Анна Битова, директор благотворительного фонда "Страна для детей" Алексей Петров, генеральный директор благотворительного фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлёва и президент благотворительного фонда "Оберег", эксперт по кризисным семейным центрам Александр Соболев.

"Общий грантовый фонд конкурса — 100 миллионов рублей. Размер гранта зависит от номинации. В категории центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно получить до 2 миллионов рублей. В категории кризисных семейных центров – до 3 миллионов рублей. Количество победителей определит экспертный совет конкурса, результаты объявят до 1 июня 2025 года", — рассказала Мария Львова-Белова.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 25 марта 2025 года. Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

По словам детского омбудсмена, помощь родителям детей с инвалидностью и семьям в трудной жизненной ситуации – это часть мер по профилактике социального сиротства и внедрению семьесберегающего подхода в регионах России.

"Институт Уполномоченного ведет эту работу в том числе в рамках стратегических программ “Сопровождение через всю жизнь” и “Дети в семье”, которые поддержал Президент Владимир Путин", — отметила Мария Львова-Белова.

Кризисные центры для комплексной поддержки семей, в которых родители не разлучаются с детьми, сегодня особенно востребованы. Создание и развитие такой инфраструктуры — важный шаг на пути решения проблемы социального сиротства.

"Главную цель кризисных центров мы видим в содействии сохранению детей в родных семьях. При этом их направленность может быть разнообразной: от предоставления временного крова беременным женщинам, погорельцам, тем, кто по каким-либо причинам в этом нуждается, до помощи родителям с зависимостью", — сказала уполномоченный.

К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, а также государственно-общественные организации.

"Особо отмечу, что конкурс дает возможность развивать стационарные и полустационарные формы услуг в рамках перепрофилирования домов ребенка, социально-реабилитационных центров, других учреждений и использовать свободные мощности для оказания помощи семьям", — добавила Мария Львова-Белова.

Организаторами конкурса выступают Благотворительный фонд "Страна для детей" совместно с партнерами – Благотворительным Фондом Поддержки социальных и культурных проектов "Царьград" и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко.