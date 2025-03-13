Предложение американской стороны о перемирии в российско-украинском конфликте может быть лишь попыткой загнать Россию в ловушку. Такое мнение высказали в Польше.

Как отмечает Myśl Polska, "настаивая на перемирии без учета российских условий, американцы, похоже, дают понять, что на самом деле не хотят прочного мира в этой части Европы".

Издание предполагает, что Вашингтон стремится соблюсти собственные интересы: переложить расходы на содержание киевского режима на европейцев, а также прибрать к рукам украинские редкоземельные ресурсы.

При этом "не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку, чтобы представить ее в глазах мирового общественного мнения агрессором", отмечают польские журналисты.

Между тем секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, говоря о требованиях киевского режима в контексте конфликта с нашей страной, напомнил о ненадежности и изворотливости нынешних руководителей Украины. Шойгу процитировал выражение: "Единожды солгавши, кто ж тебе поверит".

Врут не только представителям России, но и о самой России. После интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на Западе заговорили о том, что "нам все это время говорили кучу вранья" о том, что "Россия просто взяла и напала на Украину".