Барановская схватилась за беременный живот

Юлия Барановская предпочитает детали личной жизни держать в секрете. Однако еще несколько лет назад вся страна обсуждала детали ее скандального расставания с известным российским футболистом Андреем Аршавиным. Ведь Барановская к тому времени родила ему сына Артема и дочь Яну и ждала третьего ребенка, когда спортсмен принял решение уйти от нее. Андрей увлекся другой женщиной.

Тогда беременная Барановская с детьми жила в Великобритании. После расставания с Андреем Аршавиным она вернулась в Россию. Большую помощь и поддержку ей оказали друзья. Она смогла не только наладить быт, родить третьего ребенка, сына Арсения, но и спустя время удачно устроиться ведущей на Первый канал.

Карьера у Юлии сложилась. Она много путешествует с детьми, летает в командировки, посещает различные мероприятия. Ей даже удалось наладить отношения с Андреем Аршавиным спустя долгие судебные разбирательства. Однако стать мамой Барановская желание не утратила. В своем официальном телеграм-канале она выложила видео, как держит за беременный живот большую корову.

"Когда очень хочешь стать мамой еще раз, можешь и сено за беременной коровой доесть", - написала Барановская.