Из населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области украинские боевики бежали налегке, бросив весь свой арсенал. Большинство вооружений - западного производства. Даже обычные квадрокоптеры снаряжали иностранными зарядами. А запускали свои дроны из этой лесопосадки на возвышенности, тем самым пытаясь хоть как-то сдержать наше наступление на Суджу.

В освобожденных населенных пунктах Курской области продолжается оказание помощи мирному населению. Люди рассказывают военным о зверствах, что творили в деревнях украинцы.

Согласно данным российского Минобороны, украинские подразделения еще находятся в районах шести населенных пунктов Курской области. В основном - прячутся в надежде сбежать. При этом российские удары в большей степени наносятся уже по территории Сумской области - перебивают пути отступления и уничтожают позиции противника.

Минобороны: Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Весёловка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Операторы наших ударных беспилотников медленно летят над домами. Заметив передвижение противника, фиксируют конечную точку. В этом случае укрытие уничтожили FPV-дроном. В другом - прямо под землю заехал дрон-вездеход с двумя противотанковыми минами.

Наши войска отступать никому не дают. Выполняют приказ Верховного главнокомандующего. Ранее Владимир Путин заявил - у украинских солдат только два пути: или в плен, или погибнуть.

Запорожское направление. Во время выхода на позицию расчета РСЗО "Град" пришло предупреждение - небо грязное. Это значит - рядом беспилотники противника. Под прикрытием бойцов с охотничьими ружьями установки подготавливают для стрельбы. Наводчики измеряют температуру воздуха, силу ветра.

После прорыва на этом участке, когда были освобождены Пятихатки, наши силы развивают наступление, атакуют и зачищая от врага соседние населенные пункты. Согласно сообщению Минобороны, под полный контроль российских сил перешло село Степовое. Тем самым по уже отработанной тактике с западного фланга идет обход города Орехов.