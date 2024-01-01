Россия отказалась проводить ротацию экспертов МАГАТЭ через Украину

Россия больше не готова идти на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через украинскую территорию. Об этом рассказал в понедельник, 17 марта, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как подчеркнул дипломат, в нынешних условиях "использовать традиционный маршрут просто-напросто опасно". Ульянов напомнил, что еще в декабре 2024 года российская сторона предупреждала, что "если так пойдет дальше, то придется использовать альтернативный маршрут".

Тем не менее, Москва уступила просьбе секретариата МАГАТЭ и в феврале попыталась устроить ротацию через Украину. В итоге эта процедура "была пущена под откос самым жестоким образом с использованием тяжелых вооружений против колонны".

Повторять такие эксперименты российские власти не готовы, цитирует Ульянова ТАСС.

Ранее руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси уличил киевский режим во вранье о ротации наблюдателей агентства якобы самовольно и без согласования через российскую территорию. Гросси заверил, что в действительности обсуждал этот вопрос с украинскими властями.

Тем временем специальный представитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что в рамках сделки по Украине, которую продвигает Вашингтон, обсуждается в том числе договоренность по Запорожской атомной электростанции — в чьем ведении останется объект.