"Начала бояться еды": как дочь Сергея Астахова заработала себе анорексию

В новом выпуске программы "Звезды сошлись" появился актер Сергей Астахов с дочкой Марией. В 17 лет у нее начались проблемы с едой. Она стала обращать внимание на разговоры подружек о правильном питании, начала есть гречку, которая постепенно вытеснила из ее рациона остальную пищу. При этом, подчеркнула Астахова, у нее не было проблем с лишним весом и не стояла задача похудеть. Хотя поначалу ей нравилось отражение в зеркале.

Но потом родители забили тревогу. Оба хотели накормить Машу. Однажды Сергей Астахов отвел ее в ресторан. Там Мария съела тайский рис с морепродуктами, ей стало плохо. В результате она даже начала бояться еды.

"Посидела недельку-две и поняла, что мне стало страшно брать какую-то другую еду... Настроение было плохое, я не понимала, что происходит... Потом за продолжительный срок я отвыкла от еды, я начала ее бояться... Минимальный вес у меня был 43 килограмма", - рассказала Астахова.

В свою очередь актер понял, что своими силами он уже не может справиться со сложившейся ситуацией и обратился за помощью к специалистам. Те посоветовали положить Марию в клинику.

"Я принял решение отвезти ее в клинику, где знают, что с этим делать. Но это еще не все. Если ты месяц ничего не ешь, там все сжимается и трансформируется так, что обратить это потом очень тяжело. Начинают отмирать определенные клетки организма, кровь не поступает в мозг в нужном объеме, нарушаются всякие циклы", - сообщил Астахов.

В клинике Мария пробыла около месяца. Однако она сама приняла решение завершить реабилитацию, сославшись на работу. При этом Сергей Астахов сообщил, что в день на оплату клиники уходило 25 тысяч рублей. В студии подсчитали, что лечение дочери обошлось актеру в 700 тысяч рублей. Несмотря на то, что Мария не прошла курс восстановления до конца, она взяла себя в руки: начала питаться, поправляться.