Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов вдвое

Власти Таиланда намереваются сократить срок безвизового пребывания туристов с 60 до 30 дней. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказало министерство туризма и спорта королевства.

Как пишет Bangkok Post, удалось добиться "принципиального согласия причастных ведомств" с тем, чтобы активизировать борьбу против теневого бизнеса — он активно задействует преимущества продолжительного безвизового периода.

Предполагается, что настоящих туристов это не потревожит, поскольку они в среднем прибывают в Таиланд на сроки от 14 до 21 дня. Нововведение, по задумке, коснется прежде всего иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране.

Между тем граждане Таиланда сами не прочь приехать в Россию с туристическими целями. Москву за время новогодних праздников посетили 7 миллионов гостей, в том числе из Армении, Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и даже Таиланда.

Крым активно готовится к туристическому сезону — туроператоры уже в феврале фиксировали кратный рост спроса. Полуостров становится доступнее, в регионе уже началась реализация проекта развития инклюзивного туризма. Все меньше ограничений и для домашних питомцев.