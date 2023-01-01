Мэр Москвы: На борту МКС впервые в истории откроется музейная выставка

Выставка Музея космонавтики на борту Международной космической станции (МКС) приурочена к 60-летию со дня первого выхода человека в открытый космос.

Передвижная выставка состоит из десяти планшетов, которые при поддержке "Роскомоса" доставили на МКС на грузовом корабле "Прогресс МС-30". Представлены схема выхода из космического корабля "Восход-2" с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи, образцы космической техники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Уже завтра, 18 марта, члены 72-й космической экспедиции – летчики-космонавты, Герои России Алексей Овчинин, Иван Вагнер и космонавт-испытатель Александр Горбунов – выйдут на связь с Землей и проведут экскурсию по выставке.

Меж тем музейный город ВДНХ принял в прошлом году четыре миллиона гостей. Это на 60% больше, чем в 2023 году. Самыми популярными локациями главной выставки страны оказались музей "АТОМ", центр "Космонавтика и авиация" и павильон "Макет Москвы". Всего на ВДНХ находится более 30 объектов. На основных и временных экспозициях гости выставки могут познакомиться с историческими событиями от возникновения письменности до освоения космоса.