Путин и Рахмон обсудили развитие российско-таджикистанских отношений

Владимир Путин принял в Кремле своего коллегу из Таджикистана. Эмомали Рахмон прилетел в Россию с официальным визитом. Накануне президенты уже пообщались в неформальной остановке.

Перед встречей высокий гость возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

В ходе двусторонней встречи лидеры обсудили развитие российско-таджикистанских отношений с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Владимир Путин пригласил Эмомали Рахмона приехать на торжества, посвященные 80-летию Великой Победы. А еще поздравил коллегу с завершением парламентской кампании. В ней убедительную победу одержала партия, которую возглавляет Рахмон.

Путин: Россия является одним из ключевых и стратегических партнеров Таджикистана, наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7 с лишним процентов - достиг 1,5 миллиарда долларов. Объем капиталовложений - чуть больше 1, 6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения с властями и со своими партнерами из областей Таджикистана. Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации. И сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению.

По видеосвязи Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии начала строительства в Душанбе международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.