Венгрия не поддерживает предложение Евросоюза выделить Украине новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Дипломат подчеркнул, что Будапешт "совершенно не поддерживает это предложение" и не намерен принимать в нем участие, поскольку не считает возможным "использовать деньги венгров для дальнейших поставок оружия, так они будут потрачены на продление войны".

Руководитель евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, посетовала на то, что европейские министры иностранных дел не сумели прийти к компромиссу по вопросу дальнейшей помощи киевскому режиму.

Однако Каллас заявила, что главы МИД государств — членов Евросоюза "надеются продвинуться в ближайшее время" в решении этого вопроса, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс вряд ли будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае объявления перемирия, хотя не исключено, что блок "будет советовать, как лучше всего это сделать".

Тем временем источники рассказали, что лидеры государств — членов Евросоюза всерьез встревожены из-за возможной ответной реакции Соединенных Штатов на позицию Европы по Украине — ЕС вопреки позиции Вашингтона стремится продолжать конфликт с Россией.