Ведущая Лера Кудрявцева стала жертвой аферистов

Лера Кудрявцева пожаловалась, что стала жертвой мошенников. Она рассказала в своем официальном телеграм-канале, что оформила подписку на некое приложение. Однако вместо разового снятия денежных средств, оно стало постоянно списывать суммы.

"Наткнулась в телеге на аферистов. Зашла в фотобудку ИИ ради интереса. И теперь это г*** списывает деньги... Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене ))) это что, б***?.." - пожаловалась Кудрявцева.

Более того, сообщила ведущая, при использовании приложения оно пишет, что "что-то пошло не так", и просит обратиться в поддержку.

Отметим, что в последнее время Леру Кудрявцеву преследуют проблемы. Так, в первый же день отдыха в Дубае популярная ведущая повредила руку. Она неудачно искупалась в море: ее накрыло волной. Кудрявцева обратилась к врачам, и выяснилось, что она получила трещину и большую гематому. Теперь ближайшие четыре недели ей нельзя беспокоить руку.