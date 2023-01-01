Сербские власти не возражают против участия российских и американских спецслужб в расследовании предполагаемого применения полицией Сербии "звуковой пушки" против участников акции протеста. Об этом заявил в понедельник, 17 марта, премьер-министр Сербии Милош Вучевич.

Как подчеркнул политик, на пресловутом протесте "никаких действий со стороны полиции против кого-либо предпринято не было". Скрывать официальному Белграду, по словам Вучевича, нечего, а потому сербское правительство готово пригласить ФБР и ФСБ провести расследование, "чтобы остановить поток лжи".

Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что в Брюсселе видели сообщения об использовании звукового оружия, которое якобы допустила сербская полиция против протестующих. Власти Евросоюза требуют "проведения надежного расследования", сообщает ТАСС.

Летом 2024 года сербский президент Александр Вучич рассказал, что по официальным каналам из России было получено предупреждение о готовившемся в Сербии государственном перевороте. Москва не впервые спасает Белград от подобного — в 2023 году российские спецслужбы также помогли сербским коллегам предотвратить госпереворот.

Между тем администрация прежнего президента США Джо Байдена обвиняла Россию в причастности к случаям "гаванского синдрома" у американских дипломатов на Кубе. В Вашингтоне утверждали, что под воздействием "уникальной технологии, имеющейся только у России", дипломаты и чиновники из США, работавшие на Кубе, страдали от тошноты и головных болей.