Александр Ревва тяжело переживает разлад с матерью

Мать популярного артиста, звезды Comedy Club Александра Реввы Любовь Рачеева так и не приняла его супругу Анжелику, с которой тот в браке уже два десятка лет. По ее мнению, жена настраивает его против нее. Однако сам Ревва утверждает, что не понимает, почему родная мать отвернулась от его семьи. Он продолжает питать надежды на то, что когда-нибудь соберет всех близких за одним столом, и обиды забудутся.

Но этому пока не дано сбыться, а тема матери для него невероятно тяжела. Об этом Александр Ревва сообщил за кулисами концерта лауреатов премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге.

"Это сложная история для меня. Это закрытая душевная рана. Я понимаю, что всем хочется достать это все. Но это очень болезненная тема", - признался Ревва "КП-Петербург".

Ранее мать популярного артиста говорила, что хочет встретиться с внучками, но ей якобы препятствуют. Однако Александр Ревва опроверг это утверждение.

"Это все иллюзия", - отрезал артист.