Украинская армия не собирается прекращать свои атаки до тех пор, пока конфликт с Россией не будет завершен. Такое заявление сделал в понедельник, 17 марта, советник главы офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Как написал украинский чиновник в своем Telegram-канале, якобы именно Россия "продолжает атаковать", тогда как "Украина отвечает на атаки и будет отвечать, пока Путин не прекратит конфликт".

Ежедневно десятки и даже сотни украинских дронов направляются бойцами ВСУ на российские регионы, причем мишенями становятся жилые дома и объекты сугубо гражданского назначения. Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что атаки БПЛА демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям.

Министерство иностранных дел России отмечало, что обстрелы российских населенных пунктов, безжалостные убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме неонацистского режима Зеленского.