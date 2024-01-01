Власти Литвы полагают, что российская военная разведка стоит за поджогом магазина IKEA в Вильнюсе в мае 2024 года. Об этом в понедельник, 17 марта, объявил генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис.

По утверждению Урбелиса, проведенное литовскими властями расследование показало, что поджог магазина связан с Россией через длинную цепочку посредников. Она якобы подтверждает связь того события "с военной разведкой, со службами безопасности (России)".

При этом Reuters отмечает, что на Западе все чаще жалуются на увеличение количества случае саботажа, который связывают с агентами влияния из России. Тем не менее, Москва отрицает эти бездоказательные обвинения.

Из стран Балтии не раз уже звучали странные и даже нелепые высказывания. "Влажные исторические фантазии" президента Литвы Гитанаса Науседы, который объявил Калининград частью "Малой Литвы", оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Администрация прежнего президента США Джо Байдена обвиняла Россию в причастности к случаям "гаванского синдрома" у американских дипломатов на Кубе. В Вашингтоне утверждали, что под воздействием "уникальной технологии, имеющейся только у России", дипломаты и чиновники из США, работавшие на Кубе, страдали от тошноты и головных болей.