Шаляпин рассказал о трудном детстве: Утяшева схватилась за голову

Певец, любитель дам в возрасте Прохор Шаляпин стал очередным звездным гостем программы Ляйсан утяшевой "Дерзкая готовка". Артист считается одним из самых неоднозначных представителей отечественного шоу-бизнеса. Он трижды был женат. Причем все его избранницы были значительно старше, поэтому в обществе артиста за глаза называли альфонсом и охотником за деньгами.

Однако мнение о певце сильно изменилось после его участия в телевизионное проекте "Звезды в Африке". Шаляпин раскрылся с совершенно другой стороны. К тому же большой отклик в массах находят разные вырезки из его интервью, в которых Прохор признается, что не любит работать, но приходится, ведь надо на что-то жить, а еще искренне высказывает свои точки зрения на разные темы, которые, оказывается, поддерживает много людей. В результате теперь Прохор Шаляпин один из самых любимых артистов у россиян.

Неизменно певец демонстрирует недюжинное чувство юмора и оптимизм. Однако в новом интервью он признался, что у него было трудное детство, отец не раз пытался их с матерью убить, так что после этого ему уже ничего не страшно.

"У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз... Травмы детства, они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек", - рассуждает Шаляпин.

Он рассказал, что в свое время у него была просрочена оплата квартиры за несколько месяцев, не было денег на еду. Однако артист считает, что это "ерунда, тьфу!"

"...Ведь самое страшное позади: с ножом отец, который хотел нас убить. Я выжил. Нас хотели отравить газом угарным с мамой, хотел, чтобы мы задохнулись. Ну ты понимаешь всю жизнь, что спасибо тебе, Боженька, что ты меня тогда спас. И сегодня эти ужасы по сравнению с тем, что ты тогда пережил, что это все детский сад", - заключил артист.

При словах Шаляпина ведущая Ляйсан Утяшева просто схватилась за голову.