Кремль: Никаких наметок по личной встрече Путина и Трампа нет

Пока невозможно говорить о конкретных сроках личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, потому что нет никаких наметок. Такое заявление сделал в понедельник, 17 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, если Путин и Трамп примут соответствующее решение, то "встреча будет, конечно, готовиться в те сроки, которые установят сами главы государств".

Наряду с этим пресс-секретарь президента России вновь подтвердил подготовку к очередному телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа — созвон запланирован на вторник, 18 марта. Это будет, по словам Пескова, важный шаг, который задает тон движению по реанимации отношений Москвы и Вашингтона, сообщает "Первый канал".

Между тем директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что планируемые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа окажутся весьма продуктивными. В ходе беседы американский политик "подтвердит свою непоколебимую приверженность миру" на Украине.

Этот разговор состоится с учетом недавнего визита в Москву специального посланника Трампа. Стив Уиткофф привез российским властям дополнительную информацию по Украине, а Владимир Путин, со своей стороны, передал некие сигналы для американского коллеги.