Профессор ВШЭ Лузянин: Диалог с США не замедляет поворот России на восток

Можно ли сказать, что развитие партнёрства России со странами Центральной Азии - это часть стратегического разворота нашей страны на Восток? Мешают ли антироссийские санкции укреплению сотрудничества с государствами региона или, наоборот, они стимулируют этот процесс? И могут ли тесные политические связи Москвы со странами Востока - прежде всего, с Китаем, поспособствовать разрешению конфликта на Украине?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с профессором Высшей школы экономики, востоковедом Сергеем Лузяниным.

"Говорить о том, что начало диалога с США и другие европейские проекты замедляют поворот на восток – совершенно невозможно. Поворот на восток – широкий, это не только Китай и Юго-Восточная Азия", - отметил он.