Слепая любовь и циничное использование: что скрывается за браком Пугачевой и Галкина*

Алла Пугачева вместе с молодым мужем Максимом Галкиным* и двумя детьми Гарри и Лизой после отъезда из России обосновалась в Израиле, где уже много лет живут родственники ее супруга. Однако после обострения палестино-израильского конфликта, когда Примадонне и ее близким пришлось даже спасаться в бомбоубежище, семейство перебралось на Кипр. Там у Пугачевой имеется собственная элитная недвижимость. Однако и там она долго не пробыла. Летом прошлого года ее заметили в Латвии. В Юрмале на летние месяцы Примадонна традиционно снимает виллу.

Бизнесмен Андрей Матус в программе "Новые русские сенсации" высказал уверенность, что Пугачева любит молодого супруга, а он просто цинично пользуется ею. Оказалось, что именно Матус якобы занимался вывозом антиквариата Галкина* за границу, когда тот решил переправить в Израиль ценности из своего замка в подмосковной деревне Грязь. Однако в итоге сокровища задержали на таможне в аэропорту Шереметьево.

"Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина*, с его слов, ориентиры у него абсолютно нормальные, но любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может", - заявил Матус.

* внесен Минюстом России в список иноагентов