Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал неправду, заявив, что не нуждается в согласии России на ввод иностранных миротворцев на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 17 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что "ии миротворцы, и контингент с другим предназначением размещаются только по согласию сторон", а значит, слова Макрона — это "совершенно не правда".

Дмитрий Песков также назвал опасной тенденцией непрекращающиеся обсуждения возможной отправки натовского контингента на Украину. В Евросоюзе, говоря про размещение контингента альянса, собираются создать дополнительные первопричины конфликта.

Представитель Кремля подчеркнул, что жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением его изначальных причин, сообщает РИА Новости.

Между тем финский премьер-министр Петтери Орпо заверил, что Хельсинки не будет отправлять своих солдат на Украину, хотя и "готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом". Однако рисковать своими военными, боясь столкновений с Россией, Финляндия не собирается.

В то же время руководитель внешнеполитического ведомства Дании Лёкке Расмуссен заявил о готовности Копенгагена отправить датские войска на территорию Украины. МИД России в ответ предложил Дании подумать над защитой Гренландии, открытый интерес к которой проявили Соединенные Штаты.