Мишустин провел встречи с представителями фракций КПРФ и ЛДПР

В преддверии отчета правительства в нижней палате парламента глава кабмина Михаил Мишустин проводит традиционные встречи с представителями думских фракций. В понедельник премьер и министры обсуждали законотворческую деятельность с коммунистами.

Михаил Мишустин отметил участие партии в обсуждении важных вопросов, связанных с экономикой и промышленностью, обороной и безопасностью. В приоритете коммунистов и вопросы развития АПК. Так, благодаря инициативам фракции владельцы подсобных хозяйств получили возможность представлять свои товары в крупных торговых сетях. Также КПРФ помогла в вопросе цифровизации сельского хозяйства. При активной поддержке партии на законодательном уровне создана единая федеральная государственная информационная система, которая регулирует использование и охрану сельхозземель.

Обсудили на встрече и социальную сферу.

Мишустин: Особо хочу поблагодарить вас за внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. По инициативе вашей партии принято решение о преимущественном зачислении в техникумы и колледжи детей с инвалидностью, инвалидов с детства или получивших военную травму, а также сирот. Еще одно из важнейших направлений работы – помощь семьям с детьми. Вместе с другими фракциями вы подготовили масштабный законопроект, который устанавливает для детских организаций единую федеральную программу воспитания ребят не только в игровом формате, но и с учетом духовно-нравственных ценностей нашей страны.

И еще одна встреча - с представителями ЛДПР. Глава кабмина поблагодарил депутатов за их помощь малому и среднему бизнесу, а также - за межфракционную работу. Совместно с другими парламентариями они предложили создавать в стране центры раннего физического развития детей, где проходит активная подготовка к их будущей спортивной карьере.

Кроме того, премьер отметил конструктивную работу либерал-демократов при подготовке федерального бюджета. Представители ЛДПР внесли инициативу о дополнительных средствах на разработку конструкторской документации, которая необходима в ряде сфер промышленности. В итоге на эти цели выделили 3 миллиардов рублей. Не обошли на встрече и вопросы