Силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на территории России. В течение прошедшей ночи уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, больше всего беспилотников уничтожено средствами ПВО над Белгородской областью – там сбит 41 дрон. По два беспилотных летательных аппарата перехвачено над Брянской и Курской областями, еще один - над территорией Орловской области.

Как сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки беспилотников ВСУ пострадал один человек. 18-летний житель региона прооперирован, он госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.