Кейт Миддлтон ушла в отрыв: пьет у всех на глазах

Герцогиня Уэльская Кэтрин после перерыва посетила парад в честь Дня святого Патрика — одного из символов Ирландии. Перед военнослужащими Ирландской гвардии в графстве Гемпшир на юге Англии Кейт Миддлтон появилась в зеленом пальто, дополнив образ черными замшевыми сапогами на каблуке и шляпкой. Пальто герцогини украсила золотая брошь в виде трилистника. Супруг герцогини Кэтрин, принц Уильям, не сопровождал жену во время этого визита.

В рамках торжественного мероприятия Кейт преподнесли букет, а она в свою очередь потрепала по холке собаку породы волкодав - талисман гвардии. Отметим, что она является почетным полковником военного соединения. А еще герцогиня Кэтрин выпила у всех на глазах пиво известной ирландской марки после того, как ей военнослужащие хором крикнули троекратное "ура!". Фото появилось в официальном аккаунте Кейт и Уильяма в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Говорят, Кэтрин ушла в отрыв. После болезни она старается не пропускать ни одного мероприятия, выполняя свою работу качественно и безукоризненно. В прошлом году ей удалось победить онкологическое заболевание, о котором Кейт рассказала как раз в марте после недель самых чудовищных слухов о своем исчезновении. На всем протяжении борьбы с раком Миддлтон поддерживала семья.