Стало известно, где введут особый порядок сдачи ОГЭ

В список регионов — участников эксперимента об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации девятиклассников в 2025 году могут войти Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В указанных субъектах девятиклассники, которые решили завершить школьное образование, смогут ограничиться сдачей русского языка и математики. Экзамены еще по двум предметам по выбору им сдавать не придется. При этом четыре экзамена по-прежнему будут сдавать те, кто собирается после девятого класса перейти в десятый.

Комментируя выбор регионов для эксперимента, Володин выразил мнение, что "это будет репрезентативно", сообщает ТАСС.

Ранее Рособрнадзор отверг идею отменить ОГЭ для поступающих в колледжи. В ведомстве считают, что полная отмена этой формы аттестации для тех, кто планирует после девятого класса уйти учиться в средние специальные учебные заведения, может иметь отрицательные последствия.

Тем временем власти уточнили порядок тестирования на знание русского языка детей мигрантов, которых отдают учиться в российские школы. Такое решение было принято после случаев в ряде регионов, когда выяснялось, что учителям приходиться тратить все время уроков только на объяснение с детьми приезжих, которые совсем не знают русского языка.