Эвакуировал раненого товарища: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии старший сержант Андрей Фефилов, перебрасывая наших бойцов в критически важный район, сбил украинский FPV-дрон из стрелкового оружия и оперативно эвакуировал раненого товарища в полевой госпиталь, чем спас ему жизнь. Смелые и решительные действия Андрея Фефилова позволили своевременно доставить группу подкрепления в заданный район. В результате атака противника на опорный пункт была успешно отражена.

Гвардии рядовой Андрей Никитин в составе мотострелкового подразделения, обнаружив приближение боевиков, открыл по ним прицельный огонь. Под плотным артобстрелом Андрей смог ликвидировать четверых штурмовиков ВСУ и отстоять свой участок. Благодаря смелым и грамотным действиям гвардии рядового Никитина атака ВСУ была отражена.