Наши военные успешно продвигаются на ключевых направлениях. По данным Минобороны, только за сутки уничтожено более 1200 боевиков. Подразделения группировки "Днепр" освободили населённый пункт Степовое в Запорожской области.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и fpv-дронов группировки войск "Восток" уничтожают позиции и технику противника на Южно-Донецком направлении. Корректируют работу РСЗО и фиксируют уничтожение целей с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты на командный пункт.

Артиллеристы и операторы дронов круглосуточно на боевом посту. На Харьковском направлении работают наши "Грады". РСЗО группы "Север" оказывают поддержку штурмовым подразделениям. Военные уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов и позиции с живой силой неприятеля. Группировка "Запад", используя тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", ударила по взводному опорному пункту ВСУ. Пуски провели ночью на расстоянии около 6 километров. Это позволило значительно продвинуться нашим силам.