ВС России уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов

Наши военные успешно продвигаются на ключевых направлениях. По данным Минобороны, только за сутки уничтожено более 1200 боевиков. Подразделения группировки "Днепр" освободили населённый пункт Степовое в Запорожской области.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Ураган" и fpv-дронов группировки войск "Восток" уничтожают позиции и технику противника на Южно-Донецком направлении. Корректируют работу РСЗО и фиксируют уничтожение целей с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты на командный пункт.

Артиллеристы и операторы дронов круглосуточно на боевом посту. На Харьковском направлении работают наши "Грады". РСЗО группы "Север" оказывают поддержку штурмовым подразделениям. Военные уничтожили точки запуска беспилотных летальных аппаратов и позиции с живой силой неприятеля. Группировка "Запад", используя тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", ударила по взводному опорному пункту ВСУ. Пуски провели ночью на расстоянии около 6 километров. Это позволило значительно продвинуться нашим силам.