Названа причина смерти актера Виталия Мещерякова

Сегодня, 17 марта, стало известно о смерти актера театра и кино Виталия Мещерякова. Ему было 57 лет. О трагическом событии рассказали в Мичуринском драматическом театре, в котором тот играл с 1990 года. Сообщается, что причиной смерти Виталия Мещерякова стало онкологическое заболевание. Смертельно опасный диагноз ему поставили лишь пару месяцев назад, передает aif.ru.

"Последний раз он выходил на сцену в декабре прошлого года. Жаловался на боли в позвоночнике, ему было очень плохо. Два месяца назад обратился к врачу и в ходе обследования у него выявили онкологию. Все тело было поражено метастазами. Точно неизвестно, чего именно был рак, но предполагают, что костного мозга. Лечился он дома, но коллектив всегда его проведовал, помогал", - рассказали журналистам в театре.

Там же сообщили, что артист в одиночку воспитывал шестерых детей.

Напомним, что актер Виталий Мещеряков родился в 1968 году. На сцене он исполнил множество ролей в известных постановках, среди которых были "Вишневый сад", "Барин, Полина и Петух", "Слуга двух господ", "Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и многие другие. Мещеряков также снимался в телесериалах, включая проект "Москва. Три вокзала" и "Мент в законе-8".