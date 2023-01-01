Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позитивно оценил выход Соединенных Штатов из международной группы по расследованию действий России на Украине.

Речь идет о центре, к функционированию которого США примкнули в 2023 году для "расследования" действий России в ходе специальной военной операции на Украине. 17 марта стало известно, что американские власти решили отказаться от участия в работе этой организации.

Как отметил Дмитрий Песков, комментируя это, Соединенные Штаты "постепенно отказываются и сокращают ненужные функции. Значит, они считают, что это ненужная функция", сообщает ТАСС.

Ранее российские власти отмечали, что ряд западных государств пытаются исключить Россию из Интерпола с обходом всех уставных документов организации. Однако это лишь мешает общей борьбе с преступностью.

В Генпрокуратуре рассказали, что некоторые западные страны в ходе международного сотрудничества с Россией по уголовным делам, в том числе в сфере экстрадиции, демонстрируют неконструктивный подход.