Москвичи увидели необычное оптическое явление из-за похолодания

Облака в столичном регионе окрасились в радужные оттенки на фоне значительного понижения температуры воздуха. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказал главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Алексей Елисеев.

Как пояснил ученый в комментарии АГН "Москва", такой эффект называется иризация. Это следствие преломления света на мелких кристалликах льда, сформировавшихся в атмосфере после похолодания.

На фоне похолодания большинство метеостанций Москвы и Подмосковья зафиксировали формирование снежного покрова. В столице он составил от двух сантиметров в Тушино и на ВДНХ до четырех сантиметров на Балчуге и в Новой Москве. По области самый высокий снежный покров отмечен в Кашире — шесть сантиметров, рассказал метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Однако этот "курс на зиму" будет недолгим, успокоил метеоролог Евгений Тишковец. Он написал в своем Telegram-канале, что снег растает полностью уже в предстоящие выходные 22-23 марта, когда потеплеет 8-11 градусов выше нуля.

Похолодание не помешало проснуться от зимней спячки енотам-полоскунам и медведям, обитающим в Московском зоопарке. Там уточнили, что пробуждение животных проходило постепенно, они то просыпались, то снова начинали дремать из-за нестабильной погоды.