Ольга Будина: "Если быть мягкой, мир раздавит"

22 февраля знаменитая актриса Ольга Будина отметила юбилей. Прославленной артистке исполнилось 50 лет. Дата весьма серьезная, и многие артисты отмечают ее с помпой: устраивают и пышные празднества, и творческие встречи, где рассказывают о своих успехах и достижениях, щедро делятся планами как творческими, так и личными. Но Ольга Будина решила от всего этого отказаться.

В настоящее время актриса не снимается в кино, не играет в театрах. Вместо этого она занимается благотворительностью, помогает бойцам в зоне СВО и снимает документальный фильм о прифронтовой Белгородской области с названием "Иди за мной".

А на днях был Международный женский день. Ольга Будина уверена, что женщине следует в разных ситуациях вести себя по-разному: часто быть твердой, а иногда проявлять мягкость и нежность.

"Если наш мир жесткий - зачем быть мягкой с ним? Если быть мягкой, мир раздавит. Думаю, жестким полезно быть по отношению к самой себе. Не позволять себе киснуть, печалиться, лениться. А вот со своими любимыми не нужно быть жесткой. Здесь как раз нужны мягкость, внимание, терпение и нежность. Выходит, что женщине нужно уметь быть разной в разных ситуациях. А главное - не забывать прислушиваться к себе и окружающим", - призвала Ольга Будина в беседе с "Миром новостей".