Друг высказался о Челобанове: "К счастью, он не пропил ни талант, ни мужскую харизму"

Сергей Челобанов прославился не столько своими песнями, сколько романом с Аллой Пугачевой. По словам самого артиста, они познакомились "в ночь с 1990 на 1991 год". Примадонна пригласила начинающего музыканта к себе в квартиру, где накрыла на стол.

"Мы выпивали, закусывали. Даже потом танцевали. А что дальше, я плохо помню. Я подумал: а чего робеть-то? Пусть робеют маленькие девочки", - вспоминал Челобанов.

По его словам, утром он обнаружил, что весь испачкан губной помадой. Артист говорил, что изначально отношения с Пугачевой воспринимал исключительно как рабочие и дружеские. Однако со временем они переросли в нечто большее. По словам артиста, он получил удовольствие от романа с Примадонной.

После расставания с Пугачевой Челобанов постепенно растерял свою популярность и ушел в тень. Лишь сейчас артист постепенно возвращается в медиапространство. Его участие в проекте "Суперстар" оказалось на редкость удачным, он входит в тройку лидеров. Близкий друг, директор Анатолий Борисов, сообщил, что певца активно зовут на разные мероприятия.

"Каждый день мне поступают звонки - все его зовут на эфиры, предлагают корпоративы. Причем корпоративы за большие деньги. А за маленькие он бы и не стал. Челобанов не принадлежит к числу людей, которые безразличны к деньгам. Он никогда не работал бесплатно и никогда не будет этого делать. Для Челобанова деньги очень важны", - отметил Борисов.

По его словам, образ Сергея Челобанова в шоу-бизнесе выгодно выделяется, передает "Мир новостей". По мнению друга артиста, сейчас не хватает "настоящих мужиков".

"Сережа - не сентиментальный человек. Он напрочь лишен каких-то чувственных проявлений. Всякие нежности не про него. К счастью, он не пропил ни талант, ни мужскую харизму", - заключил друг Челобанова.