Президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не оправдает ожиданий. Такое заявление прозвучало в понедельник, 17 марта, из Белого дома.

Как утверждают в Вашингтоне, говоря об урегулировании российско-украинского конфликта, мы "в десяти ярдах" от достижения мира на Украине, еще никогда эта цель не была так близка.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Трамп в ходе предстоящего во вторник, 18 марта, разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудит ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

При этом Соединенные Штаты отмечают, что напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий, сообщает РИА Новости.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что санкционные ограничения при при администрации Джо Байдена можно было оценить на "тройку", ближе к уходу они ужесточили их до "шестерки". Трамп же, по словам главы Минфина США, готов без колебаний ужесточить их до "десятки".

Между тем лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский очень раздражен тем, что Москва согласилась на прекращение огня, хотя Украина обвиняла Россию в манипуляциях и затягивании переговоров.