Венгрия согласилась продлить санкции против России по звонку из США

Американские власти упросили Венгрию не возражать против продления Евросоюзом антироссийских санкций на полгода, что и было сделано в январе. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Politico, речь идет о январской пролонгации, которую грозил заблокировать своим правом вето Будапешт. Однако госсекретарь США Марко Рубио попросил министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто не делать этого.

Собеседники агентства утверждают, что глава Госдепа уговорил венгерского дипломата "не срывать санкционную политику блока", это "позволило сохранить в силе заморозку российских активов и торговые эмбарго".

Ранее источники предупреждали, что Будапешт может существенно усилить противодействие другим странам Евросоюза в вопросе рестрикций против России, чтобы добиться от них максимальных уступок — Венгрия "попытается сорвать продление санкций по-настоящему".

При этом президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская администрация изучает возможность введения дополнительных пошлин на российскую продукцию и ужесточения санкций против России, если Москва не будет соответствовать ожиданиям Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта на Украине.