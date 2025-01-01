Американские власти хотят пока избежать комментариев относительно того, что ждет нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 17 марта, рассказали в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на вопрос о будущем Зеленского в преддверии разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявила, что "мы не станем забегать вперед".

Между тем депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит под арестом по обвинению в государственной измене, заявил, что "Зеленский в очередной раз демонстрирует, что не готов к перемирию, и придумывает условия, чтобы его оттянуть", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался в адрес предводителя киевского режима Владимира Зеленского, который очень рассчитывал на сохранение американской поддержки: "Я предупреждал этого пацана, что поменяется администрация в США — и где ты будешь?".

Служба внешней разведки России предупредила, что Вашингтон рассматривает проведение на Украине в 2025 году президентских и парламентских выборов — это способ устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского.