Дочь Алексея Панина* работает в США официанткой

Алексей Панин* со своей дочкой Анной, которую, впрочем, он ласково зовет Нюсей, в последнее время живет в Америке. Туда они переехали из солнечной Испании. Чем конкретно в США занимается некогда известный российский актер, точно неизвестно. Периодически Панин* сообщает о том, что играет спектакль "Скамейка" в дуэте с актрисой Ольгой Демидовой.

А вот его дочь Нюся имеет куда более стабильный способ дохода. Девушка начала работать официанткой в одном из заведений Лос-Анджелеса. Об этом сообщил сам Алексей Панин*. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" он опубликовал видео, на котором запечатлел сидящую на табурете Нюсю. Девушка облачена в белоснежную блузку и черные брюки, поверх которых повязан фартук.

"Первый рабочий день в США. Пять минут до открытия", - коротко сообщил артист.

Судя по ролику, Нюся не очень довольна появлением отца. Да и в комментарии к видео она написала: "Я тебя не пущу больше!!!". Что такого сказал любящий отец Нюсе, остается только догадываться. Тем не менее, в комментариях многочисленные подписчики пожелали девушке удачи на новой работе. Другие же не преминули отметить юную нежную красоту Нюси.

Напомним, что Анну родила Алексею Панину* модель Юлия Юдинцева. В результате долгих скандальных разбирательств, которые гремели на всю страну несколько лет назад, после расставания актер оставил себе наследницу и сам занимался ее воспитанием.

* внесен в реестр террористов и экстремистов