"Суперджет" совершил тестовый 40-минутный полет: как это было

Плавный взлет - и самолет выходит на заданный эшелон. С земли к борту приковано особое внимание - за воздушным дебютом наблюдает целый взвод инженеров, техников и летчиков. Каждую, даже самую незначительную деталь мгновенно фиксируют.

Ажиотаж понятен. Под алюминиевой обшивкой "Сухого Суперджета" теперь бьются два отечественных сердца - двигатели ПД-8. Полностью российского производства.

"В полете отработали все режимы. Все без замечаний. Даже немного грустно, что полет так быстро завершился. Первое ощущение от моторов? Ну, если не сказать, что это новые моторы, то мы бы разницы не заметили. По поведению самолета, по каким-то другим тактильным ощущениям - практически разницы нет", - отметил Дмитрий Деменев, командир воздушного судна, летчик-испытатель ПАО "Яковлев".

За 40 минут в воздухе самолет достиг скорости 500 км/ч и поднялся на высоту 3000 метров. Все полетные испытания "Суперджет" перенес достойно. Штатно показали себя и двигатели. Перед авиаконструкторами стояла по-настоящему амбициозная задача. Создать за короткий срок металлическое сердце практически с нуля, да еще и в условиях санкций - почти невыполнимая миссия. Справились. И открыли новую главу в истории российской авиапромышленности.

"По докладу командира экипажа, двигатели ничем не отличаются от двигателей иностранных. Ожидаем, что они будут лучше. И хочу особо отметить, что программа импортозамещения по "Сухому Суперджету" реализуется в кратчайшие сроки", - заявил Вадим Бадеха, генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации.

В рамках программы импортозамещения "Суперджет", помимо двигателя, заменит порядка 40 импортных систем и агрегатов. Речь в том числе об авионике, отечественных шасси, комплексной системе управления, электроснабжениЯ и кондиционирования воздуха. Даже фюзеляж у самолета - российского производства. В него внесли изменения, благодаря которым обслуживать борт станет проще.

О серийном производстве пока речи не идет. Главное на данном этапе - на 100% убедиться в безопасности всех систем.

"Конечно, впереди большой объем летных сертификационных испытаний, но старт дан. До 2030 года мы ожидаем поставку в отечественные авиакомпании 142-х машин", - сообщил Дмитрий Ядров, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта.

До конца марта "Суперджету" для проведения летных испытаний дадут еще два двигателя ПД-8. Получение сертификата на них запланировано на осень этого года.