Французы должны сказать "спасибо" Соединенным Штатам вместо того, чтобы что-либо требовать. Такое заявление сделала в понедельник, 17 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

В Вашингтоне отреагировали на слова депутата Европарламента от Франции Рафаэля Глюксмана о том, что Соединенные Штаты больше не олицетворяют те идеи, за которые Париж преподнес американцам Статую Свободы. Французский политик предположил, что "вы ее презираете", и потребовал вернуть подарок.

Ливитт в ответ напомнила, что "только благодаря США французы сейчас не говорят на немецком языке", за что "они должны быть очень благодарны" Соединенным Штатам.

Американский лидер Дональд Трамп не собирается никому отдавать Статую Свободы, что бы кто ни говорил, резюмировала спикер Белого дома, которую цитирует Reuters.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону с его высказываниями в пику американским призывам к миру "хотелось выступить антитезой американскому президенту и заявить о себе как о лидере западной оппозиции Трампу". Сенатор заявил, что таким способом Макрон решил отыграться "за прохладный прием в Вашингтоне".