Трамп заявил о вступлении переговоров по Украине в "критическую стадию"

Переговоры по урегулированию на Украине вступают в "критическую стадию". Об этом в понедельник, 17 марта, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский президент выразил уверенность, что США и РФ смогут достичь договоренности о мирном урегулировании на Украине. Он отметил, что его предстоящий разговор с президентом РФ Владимиром Путиным будет очень важным.

По словам Трампа, он "смог убедить" Россию не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил. Он также отметил, что не считает приостановку военной помощи США Киеву причиной провала ВСУ в Курской области