Более 200 человек погибли при атаке Израиля на сектор Газа

Более 200 человек погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, сотни человек пострадали, среди них много детей. Об этом во вторник, 18 марта, сообщило управление по работе со средствами массовой информации в секторе Газа.

В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит оказывать всё большее "военное давление" на ХАМАС. Согласно заявлению министра обороны Израиля, движение ХАМАС "столкнётся с силой, с которой никогда раньше не сталкивалось".

Ранее Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся массированный авиаудар по анклаву. В канцелярии Нетаньяху сообщили, что удары по объектам ХАМАС стали ответом на отказ от возвращения заложников.