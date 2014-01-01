Важная дата в истории нашей страны. Ровно 11 лет назад Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Судьбоносное решение приняли сами жители на общенародном референдуме.

Триколоры на вершинах гор. По всему полуострову разворачивают флаги России и Крыма - как символ исторического единства.

11 лет назад в Киеве произошёл госпереворот. Новые власти послали чёткий сигнал - ничего русского на Украине больше не будет. Наталья Баландина, у которой в феврале 2014-го родилась дочь, принять этого не могла. Она, как и тысячи других крымчан, шла на референдум выбрать безопасное будущее для своего ребенка.

"Мы, когда шли на референдум, это действительно был праздник. Все шли с флажками, с шариками, музыка играла, я помню этот день, она грудная на руках. Все люди шли, улыбались. И действительно, это было счастье для нас", - говорит Наталья.

В ходе референдума более 90 процентов проголосовали "За воссоединение с Россией". "У нас была уверенность, что за нами стоит большая огромная Россия, которая нас поддержит и не оставит в сложной ситуации", - сказала Анна Козобродова.

А сложности были. Украина объявила энергетическую, водную и торговую блокаду. Но Крым и Россия преодолели барьеры. Энергомост и новые ТЭС сделали регион энергонезависимым. Чтобы справиться с дефицитом воды, пробурили скважины. Новый аэропорт, Крымский мост, трасса "Таврида" и дорога через исторические регионы сделали полуостров доступным.

"В прошлом году обеспечили путь от Санкт-Петербурга до Севастополя без единого светофора. Сейчас продолжаем работы по развитию съездов с трассы Таврида к Черноморскому побережью. Также развиваем Азовское кольцо – это альтернативный маршрут на полуостров", - рассказал Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

С каждым днем Крым хорошеет. Чего только стоит Новый Херсонес. Музейно-храмовый комплекс построили всего за два года на месте пригорода античного полиса. Три музея, детская школа искусств, филиал "Артека" и единственный в мире храм-парк под открытым небом.

За первые 7 месяцев после открытия Новый Херсонес посетили 1,5 миллиона человек. Комплекс не только стал главным центром притяжения на полуострове, но и вошел в 20-ку лучших музеев страны. Крупнейшая площадка для проведения молодежных проектов и центр возрождения духового наследия России.

Благодаря федеральной целевой программе "Развитие Крыма и Севастополя" проводится капитальный ремонт спортивных объектов и школ. Ликвидирована очередь в детские сады. Ровесники Крымской весны получили безграничные возможности для самореализации.

Отремонтированы сотни медучреждений. Благодаря субсидиям восстанавливается промышленность. Несмотря на санкции, местные товары поставляют на экспорт. Крым не просто интегрировался, а вновь стал надежной опорой России, как это и было с Екатерининских времен.