Отряд кораблей ВМФ России проведет совместные учения с пакистанскими коллегами

Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга" проведет совместные учения с пакистанскими коллегами в Аравийском море.

В ходе тренировки в том числе отработают задачи по совместному маневрированию с привлечением палубных вертолетов. Договоренности об учениях достигли во время захода отряда Тихоокеанского флота в пакистанский порт Карачи.

В понедельник командный состав российских кораблей принял участие в конференции и ряде официальных встреч с высшими офицерами ВМС исламской республики. Экипажи также совершили экскурсии и поднялись на борт кораблей друг друга.