60 лет назад Алексей Леонов вышел в открытый космос

60 лет назад человек впервые вышел в открытый космос. Это сделал наш космонавт Алексей Леонов. За пределами станции он провёл 16 минут.

Сначала Леонов несколько раз отходил от шлюзовой камеры на минимальное расстояние - один метр - для ориентации в новых условиях. Затем шагнул в неизвестность на всю длину фала.

Вернуться обратно на корабль было непросто - из-за раздутого скафандра Леонов не мог протиснуться в люк. Пришлось сбрасывать давление до аварийного, причём без согласования с Землёй - на это просто не было времени.

Современные космонавты могут проводить в безвоздушном пространстве по несколько часов. Рекорд среди россиян принадлежит Александру Мисуркину и Антону Шкаплерову в феврале 2018 года они проработали за бортом МКС 8 часов 13 минут.