Трамп: многие элементы мирного плана по Украине согласованы

Президент США Дональд Трамп объявил, что удалось согласовать многие элементы окончательной договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Тruth Social.

Однако президент Америки отметил, что многие вопросы еще предстоит обсудить. Глава Белого дома "очень ждет" телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Беседа запланирована на сегодня, 18 марта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне подтвердил, что готовится телефонный разговор президентов России и США. По словам пресс-секретаря российского лидера, подготовка к беседе Путина и Трампа главным образом идет по вопросу Украины.

Напомним, что до этого главы России и США провели телефонный разговор 12 февраля. Тогда переговоры продлились почти полтора часа. Среди прочего лидеры государств обсудили урегулирование украинского кризиса, пишет РИА Новости.