Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа превысило 230 человек

Этой ночью Израиль возобновил военную операцию в секторе Газа и нанес несколько десятков авиаударов по территории анклава. По данным местных властей, число погибших превышает 230 человек, среди них - много детей.

Боевые действия возобновились после почти двух месяцев перемирия. В ЦАХАЛ заявили - массированному обстрелу подверглись объекты ХАМАС. Палестинское движение якобы использовало время затишья для перевооружения.

Официальный Тель-Авив пообещал усилить атаки после того, как переговоры о дальнейшем освобождении заложников зашли в тупик. Израиль требует выдачи оставшихся 59 пленников, около половины из которых официально признаны погибшими.

ХАМАС возложило полную ответственность за агрессию на израильского премьера Биньямина Нетаньяху и его правительство.