ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском. Как сообщили в силовых структурах, украинские штурмовики попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке высадиться на позициях.

Выяснилось, что ликвидирована группа украинских женщин - штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала". По данным ТАСС, уничтожено около десяти человек.

Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который пытался доставить украинских штурмовиков на позиции. Все подтверждается данными объективного контроля. На кадрах видна подбитая бронемашина и ликвидированный женский десант.