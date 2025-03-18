В Госдуме назвали пять способов увеличить пенсию

У россиян есть пять способов увеличить пенсию. Их перечислил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Эти шаги не требуют особых усилий, но могут существенно увеличить размер выплат.

"Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством", — отметил депутат.

В первую очередь нужно обратить внимание на трудовой стаж, правильно ли он учтен в документах. Если есть ошибки и некоторые периоды работы не были учтены, то следует незамедлительно это исправить. Для этого нужно предоставить подтверждающие документы: трудовую книжку, архивные справки, копии трудовых договоров.

"Также следует проверить, учитывались ли периоды ухода за детьми или престарелыми родственниками — за такие периоды начисляются пенсионные коэффициенты", — отметил Гаврилов.

Еще один способ увеличить выплаты — заранее выбрать выгодный пенсионный фонд и управлять накоплениями. Средства можно передать в Социальный фонд России или в негосударственную организацию. Вторые часто предлагают более высокую доходность за счет инвестирования накоплений. С выбором фонда нужно быть очень внимательным, и обязательно проверять наличие лицензии через сайт Центрального банка России.

Третий вариант — срочная пенсионная выплата. В этом случае накопленные средства можно получить в более короткий срок. "Выплаты назначаются минимум на 10 лет, и их размер значительно превышает стандартную ежемесячную выплату, предусмотренную пожизненной накопительной пенсией", — пояснил депутат, но отметил, что этот вариант может быть выгоден, если вы хотите воспользоваться большей частью средств в активные годы жизни.

Четвертый, по словам Гаврилова, способ — это докупка пенсионных баллов. Механизм введен для тех, кто не набрал минимального количества баллов для получения страховой пенсии. Внеся добровольные взносы в Социальный фонд России можно получить недостающие баллы.

"Не стоит приобретать баллы "про запас", если вы уже соответствуете требованиям. Этот механизм помогает восполнить пробелы, но из-за его сложности и стоимости подходить к нему нужно с осторожностью", — отметил депутат.

Пятым вариантом увеличения выплат является перевод материнского капитала на накопительную пенсию. Но есть нюанс, — эта возможность доступна только для женщин.

"Если вложить 200 тысяч рублей из материнского капитала в накопительную часть, эти деньги будут расти за счет доходности фонда, и в будущем это может дать значительную прибавку к пенсии", — пояснил Гаврилов в беседе с РИА Новости.