Брошенную отступавшими украинскими войсками военную технику начали вывозить ВС России из Суджанского района Курской области. Боевые машины грузят на тягачи, сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, в частности, вывезли трофейную американскую Bradley ВСУ со сваренной кустарным способом антидроновой защитой и блоками динамической защиты. Украинские солдаты во время бегства из освобожденных российской армией населенных пунктов бросили технику в большом количестве.

За время боевых действий на курском направлении противник потерял 396 танков, 319 боевых машин пехоты, 287 бронетранспортеров, 2 200 боевых бронированных машин. По данным Минобороны России, потери противника в живой силе составили более 68 130 военных.