Российские военные вывозят трофейную технику из Суджанского района

Брошенную отступавшими украинскими войсками военную технику начали вывозить ВС России из Суджанского района Курской области. Боевые машины грузят на тягачи, сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, в частности, вывезли трофейную американскую Bradley ВСУ со сваренной кустарным способом антидроновой защитой и блоками динамической защиты. Украинские солдаты во время бегства из освобожденных российской армией населенных пунктов бросили технику в большом количестве.

За время боевых действий на курском направлении противник потерял 396 танков, 319 боевых машин пехоты, 287 бронетранспортеров, 2 200 боевых бронированных машин. По данным Минобороны России, потери противника в живой силе составили более 68 130 военных.